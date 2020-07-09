اصابات كورونا في العراق على اعتاب الـ70 ألفاً والوفيات تقترب من الـ3 آلاف حالة

2020/07/09 | 15:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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