ملابسات جريمة تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال

2020/07/09 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي..قبل البدء بسرد تفاصيل ما جرى يومي السادس والسابع من هذا الشهر في هيئة الإعلام والاتصالات ومجلس الوزراء ..أتوّجه إلى لجنتي الإعلام والاتصالات ولجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي باستجواب دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي على خلفية قرار مجلس الوزراء في 07 / 07 / 2020 بتجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال […]

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