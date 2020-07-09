استطلاع جديد: بايدن يتقدم بــ9 نقاط على ترامب

2020/07/09 | 15:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع جديد لموقع ريل كلير بولتيكس وهو من الاستطلاعات الوطنية المهة في الولايات المتحدة انه وحتى يوم امس مازال نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على دونالد ترامب بـ 9 نقاط .وذكر التقرير، أن ” بايدن تقدم ايضا على ترامب في العديد من الولايات المتأرجحة ، بما في ذلك فلوريدا وبنسلفانيا وويسكونسن […]

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