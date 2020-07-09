طهران ترد على ضغوطات واشنطن

2020/07/09 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران قادرة على إحباط الضغوطات التي تمارسها واشنطن عليها في مختلف المجالات.وأوضح روحاني خلال مراسم تدشين مشروعات صناعية وتعدينية في محافظات إيرانية عدة اليوم أن “إحباط المؤامرة الأمريكية يتم عبر تفعيل شامل لقطاع الإنتاج والصادرات لتعزيز الوضع الاقتصادي في إيران” مشددا على أن “كل الجهود الحكومية […]

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