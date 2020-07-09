من وراء صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال ؟

2020/07/09 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي..يوم أمس كنّا قد استعرضنا في مقالنا ( ملابسات جريمة تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال ) , تفاصيل ما جرى يومي السادس والسابع من هذا الشهر في هيئة الإعلام والاتصالات ومجلس الوزراء ..وأوردنا بالدليل كيف تمّ تجديد عقود الهاتف النّقال من الألف إلى الياء ..وكان من المفترض بعد نشر هذه المعلومات […]

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