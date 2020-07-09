2020/07/09 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم أياد السماوي..يوم أمس كنّا قد استعرضنا في مقالنا ( ملابسات جريمة تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال ) , تفاصيل ما جرى يومي السادس والسابع من هذا الشهر في هيئة الإعلام والاتصالات ومجلس الوزراء ..
وأوردنا بالدليل كيف تمّ تجديد عقود الهاتف النّقال من الألف إلى الياء ..
وكان من المفترض بعد نشر هذه المعلومات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وراء صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال ؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأوردنا بالدليل كيف تمّ تجديد عقود الهاتف النّقال من الألف إلى الياء ..
وكان من المفترض بعد نشر هذه المعلومات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وراء صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال ؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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