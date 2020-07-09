نتيجة الانخفاض الكبير بالاصابات.. موسكو تعلن إلغاء إجبارية ارتداء “الكمامات”

2020/07/09 | 15:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه سيتم إلغاء إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية في شوارع موسكو بداية من يوم 13 الشهر الجاري.موسكو تعلن إلغاء إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية بداية من 13 الشهر الجاريروسيا تسجل 176 وفاة و6.5 ألف إصابة بـ”كوفيد-19″ خلال 24 ساعة وقال عمدة موسكو إن شرط الإلتزام بالتباعد الاجتماعي واحترام المسافة […]

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