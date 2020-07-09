ألمانيا تؤكد دعمها للحكومة العراقية ووزيرا الخارجية يتفقان على

2020/07/09 | 15:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت ألمانيا، يوم الخميس، دعمها الحكومة العراقية في مسار الاصلاح، فيما اتفق وزيرا خارجية البلدين على "لقاء قريب" لم يحددا مكانه وزمانه.

وقالت السفارة الألمانية ببغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجية الالماني هايكو ماس اجرى اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي فؤاد حسين وهنأه على منصبه الجديد".

وأضافت أن "الاتصال بحث الوضع في العراق والمنطقة والتحديات الحالية في مواجهة وباء كورونا".

ونقل البيان عن هايكو ماس قوله، إن "ألمانيا تدعم الحكومة العراقية في مسار الاصلاح وستستمر في التعاون معها في محاربة داعش".

كما اتفق الطرفان وفقا للبيان على أن "يكون هناك لقاء بشكل شخصي في القريب العاجل".

وقدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 28 ايار الماضي، تهانيها الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهام منصبه، وأوضحت أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق عمله، كما وصفت برنامجه الحكومي بأنه "متميز".

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