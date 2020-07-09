2020/07/09 | 15:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاف الإيرانيين ’يقتحمون’ العراق للمشاركة في مراسم تشييع شیخ ’الطریقة الكسنزانیة’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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