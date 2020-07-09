بينها تطهير الجروح والتخسيس… 8 فوائد سحرية لخل التفاح

2020/07/09 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعد خل التفاح من المركبات الغذائية التي تحتوي على كثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، إضافة إلى استخدامه لأغراض فقدان الوزن.يقول موقع “هيلث لاين” إن خل التفاح مفيد في ضبط معدل السكر في الدم، وتحسين عملية الهضم، إضافة إلى أن تناوله قبل أي وجبة تحتوي على النشويات يساهم في تقليل مستويات الغلوكوز […]

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