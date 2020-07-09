2020/07/09 | 15:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: تسجيل 2170 اصابة و1623 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: تسجيل 2170 اصابة و1623 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: تسجيل 2170 اصابة و1623 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).