الصحة تعلن دخول 20 مستشفى جديدة للخدمة في الفترة المقبلة

2020/07/09 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة والبيئة، دخول 20 مستشفى جديدة الى الخدمة خلال الفترة المقبلة لمعالجة مرضى كورونا، فيما اوضحت اسباب اغلاق العيادات الطبية الخاصة لمدة اسبوعين.وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي، اليوم الخميس، ان الوزارة تخطط لزيادة السعة السريرية لاستيعاب اعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا الى ان رئيس الوزراء افتتح خلال الايام الماضية مستشفى العطاء في […]

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