الرافدين يصدر توضيحا بشأن اندلاع حريق في احد فروعه ببغداد

2020/07/09 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأصدر مصرف الرافدين، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا بشان اندلاع حريق في احد فروعه في بغداد.وقال المصرف، في بيان تلقته “العهد نيوز” ،إن “مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا مفاده باندلاع حريق في احد فروع مصرف الرافدين في بغداد وهو فرع ساحة الفردوس”، مبينا أن “الحريق نشب في مخزن مواد كيمياوية لصناعة المرمر الصناعي مما […]

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