2020/07/09 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كردستان

أفاد مصدر أمني من إقليم كردستان، الخميس، بعبور الالاف من أتباع الطريقة الكسنزانية من إيران الى مح...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. الآلاف من أتباع الطريقة الكسنزانية في إيران يقتحمون محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. الآلاف من أتباع الطريقة الكسنزانية في إيران يقتحمون محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).