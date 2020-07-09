الصحة العراقية تسجل 103 وفيات وأكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/09 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 103 وفيات وأكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، انه "تم فحص (11809) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (649036)".

واضافت، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2170) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 292بغداد / الكرخ 308مدينة الطب 38النجف الأشرف 88السليمانية 208 أربيل 57دهوك 29 كربلاء 141كركوك 113ديالى 86واسط 137 البصرة 131ميسان 90بابل 93الديوانية 145ذي قار 49الأنبار 22المثنى 100نينوى 22صلاح الدين 21

- الشفاء: 1623 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 264 بغداد الكرخ 146 مدينة الطب 3 النجف 102 السليمانية 34 أربيل 101 دهوك 5 كربلاء 76 كركوك 51 ديالى 74 واسط 131 البصرة 100ميسان 147 بابل 99 الديوانية 95 ذي قار 150الأنبار 7 نينوى 15 صلاح الدين 23

- الوفيات 103 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 21بغداد الكرخ 6مدينة الطب 2النجف 6السليمانية 7اربيل 4 كربلاء 3كركوك 4 واسط 4 البصرة 12ميسان 4بابل 3 الديوانية 7 ذي قار 17 نينوى 1 المثنى 1 صلاح الدين 1 مجموع الأصابات : 69612مجموع حالات الشفاء : 39502الراقدين الكلي: 27228الراقدين في العناية المركزة: 415مجموع الوفيات: 2882

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري، الخميس، تسجيل أعلى معدل وفيات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما كشفت عدد المصابين الجدد بالفيروس التاجي.

وذكرت سيما لاري في تصريح لها، أنه، "تم خلال الـ 24 سا

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة الحشد الشعبي، الخميس، 09 تموز، 2020، عن عدد الوفيات بفيروس كورونا التي تم دفنها خلال الـ 24 ساعة الماضية وتوزيعها بين المحافظات.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللواء الثاني وطبابة الحشد يدف

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دائرة صحة الكرخ، في بغداد، اليوم الخميس (9 تموز 2020) عن احصائية بالمناطق التي سجلت أعلى الإصابات بفيروس كورونا، فيما جاءت منطقة الحرية على رأس القائمة.

وقال مدير الدائرة، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، وتابعت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تسجل 103 وفيات وأكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تسجل 103 وفيات وأكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).