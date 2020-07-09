الصحة العراقية تسجل 103 وفيات وأكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا


الصحة العراقية تسجل 103 وفيات وأكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا
2020/07/09 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد 

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل 103 وفيات وأكثر من 2100 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، انه "تم فحص (11809) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (649036)".

واضافت، ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2170) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   292بغداد / الكرخ     308مدينة الطب        38النجف الأشرف    88السليمانية            208 أربيل                 57دهوك                 29                 كربلاء             141كركوك              113ديالى                86واسط                 137            البصرة             131ميسان              90بابل                   93الديوانية              145ذي قار               49الأنبار                22المثنى               100نينوى               22صلاح الدين       21

- الشفاء:  1623  حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   264  بغداد الكرخ     146   مدينة الطب      3     النجف           102 السليمانية       34         أربيل           101 دهوك          5                 كربلاء        76 كركوك       51   ديالى          74 واسط         131 البصرة       100ميسان          147 بابل           99 الديوانية       95   ذي قار        150الأنبار         7 نينوى          15 صلاح الدين     23    

- الوفيات  103     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     21بغداد الكرخ        6مدينة الطب        2النجف            6السليمانية        7اربيل            4                     كربلاء          3كركوك         4  واسط           4  البصرة         12ميسان         4بابل           3 الديوانية       7 ذي قار        17  نينوى        1 المثنى        1 صلاح الدين    1  مجموع الأصابات :  69612مجموع حالات الشفاء : 39502الراقدين الكلي:      27228الراقدين في العناية المركزة:  415مجموع الوفيات:   2882

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