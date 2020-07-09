2020/07/09 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت مديرية شؤون افواج طوارئ محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، عن ازالة جميع التجاوزات الحاصلة في منطقة القبلة وملاحقة عصابات مافيا الاراضي والجريمة المنظمة.وذكرت المديرية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ” بعد ورود معلومات عن طريق التواصل الاجتماعي عن وجود مافيات تقوم بناء محلات تجاوز جديدة على أملاك الدولة بالشارع الرئيسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. افواج الطوارئ تنفذ حملة لإزالة التجاوزات وملاحقة مافيات الاراضي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. افواج الطوارئ تنفذ حملة لإزالة التجاوزات وملاحقة مافيات الاراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).