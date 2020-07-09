الكتابة بقلم من حديد

2020/07/09 | 16:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: محمود الربيعي تعد الكلمة من اهم عناصر القوة في الوجود البشري وهي من ابرز مظاهر حياة الانسان وقدرته على التأثير في محيطه وحفظ مصالحه التاريخية والمستقبلية اضافة الى دورها البارز في مراحل حياته المختلفة ومن هنا كان لابد من العناية بها الى حد كبير (( وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )) […]

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