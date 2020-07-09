الجيش المصري ينفذ مناورة عسكرية على حدود ليبيا مع تصاعد التوتر مع تركيا

2020/07/09 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وسائل الإعلام المصرية أن الجيش المصري يستعد لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا تسمى لـ”حسم 2020″، وذلك ردا على إعلان تركيا تنفيذ مناورات في البحر المتوسط.وقالت قناة “القاهرة والناس” المصرية في تدوينة لها على موقع “تويتر”، إن القوات المسلحة المصرية بأفرعها الرئيسية تنفذ المناورة “حسم 2020 ” على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، […]

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