2020/07/09 | 16:40 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اعتبر رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الخميس، أن رئيس الوزراء لازال يستمر في ارتكاب الأخطاء في إدارة الحكومة.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة نيابية: أخطاء الكاظمي تزداد بشكل كبير والحكومة لاتمتلك الرؤية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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