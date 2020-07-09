كتلة نيابية: أخطاء الكاظمي تزداد بشكل كبير والحكومة لاتمتلك الرؤية

2020/07/09 | 16:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعتبر رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، الخميس، أن رئيس الوزراء لازال يستمر في ارتكاب الأخطاء في إدارة الحكومة.

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