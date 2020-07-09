وزير الصحة الإيراني يحذر من انتفاضة للجياع بسبب تردي الأوضاع المعيشية

2020/07/09 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، من تحول الأزمة الاقتصادية وتردي الواقع المعيشي لمواطني بلاده، الى ما أطلق عليها انتفاضة للجياع.

ورد “نمكي” خلال حديثه في اجتماع مع مجلس قيادة مكافحة كورونا في العاصمة طهران، على انتقادات سابقة أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني تجاهه، قائلا ان روحاني وبدلا من طمأنته ومطالبته بالاهتمام بالوضع الصحي، أبلغه بالاهتمام بالجانب المعيشي للمواطنين، مضيفا ان الوزارة معنية بالشؤون الصحية ولكن الحكومة تطلب منها الاهتمام بالجانب المعيشي للشعب، في وقت تم فيه وضع إحدى وعشرين محافظة من أصل إحدى وثلاثين تحت الخط الأحمر، نتيجة تفشي وباء كورونا بشكل واسع بين الأهالي.

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