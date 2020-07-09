عليوي: انقطاع الكهرباء عن مناطق ينتشر فيها كورونا سيتسبب بكارثة في العاصمة بغداد

2020/07/09 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو خلية الأزمة النيابية عباس عليوي، من تحول فيروس كورونا الى كارثة في العاصمة بغداد، بسبب أزمة الطاقة الكهربائية.

وأوضح عليوي في تصريح، ان عددا من الأحياء التي تعتبر من أشد المناطق من حيث انتشار فيروس كورونا في بغداد، تعاني من الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي، الذي لا يصلها الا ساعة واحدة فقط، وهو ما يتطلب التعامل معها بشكل خاص من قبل وزارة الكهرباء.

وأضاف عليوي ان إصابة الآلاف من أهالي تلك المناطق بعدوى الفيروس، ولجوء معظم هؤلاء الى الحجر المنزلي، إضافة الى ضيق مساحات منازلهم وارتفاع درجات الحرارة، يدفع المصابين الى الخروج من منازلهم عند انقطاع التيار الكهربائي، الامر الذي يمكن ان يتسبب بكوارث صحية ونقل العدوى بشكل خطير.

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