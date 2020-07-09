تكليف الباسيج بحماية الوزارات والمؤسسات الحكومية الإيرانية

2020/07/09 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة قوات “الباسيج” الإيرانية، عن صدور قرار بتكليفها بتولي حماية مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد.

وأكد قائد قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري، حميد رضا قريشي في تصريح نقله موقع “دفاع بريس” الإيراني، أكد ان مجلس الأمن الوطني قرر تكليف قواته بالمهمة الجديدة، بالدفاع عن جميع تلك المواقع، من خلال فرق التدخل السريع لمواجهة أية مخاطر او حوادث محتملة، من دون ان يكشف عن المزيد من التفاصيل عن اهداف صدور القرار.

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