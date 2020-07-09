نائب: الجهات الرقابية مسؤولة عن غسيل الأموال ومزاد العملة في العراق

2020/07/09 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، اليوم الخميس، إن الجهات الرقابية مسؤولة عن غسيل الأموال ومزاد العملة في العراق.وذكر الفيلي في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” أن “الجهات المسؤولة في الحكومة مسؤولة عن وضع العراق على القائمة السوداء ونؤشر وباستمرار عمليات غسيل الأموال ولكن ليس هناك جهات رادعة لذلك”.[…]

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