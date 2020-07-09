2020/07/09 | 16:44 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة النيابية تعلن عن وجود تلاعب في ملف شراء الادوية في بعض المحافظات من ضمنها البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تعلن عن وجود تلاعب في ملف شراء الادوية في بعض المحافظات من ضمنها البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تعلن عن وجود تلاعب في ملف شراء الادوية في بعض المحافظات من ضمنها البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).