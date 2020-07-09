2020/07/09 | 16:44 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة ناحية السيبة لـ #حچي_com: نأمل من المسؤولين على القناة الإروائية زيادة الضخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة ناحية السيبة لـ #حچي_com: نأمل من المسؤولين على القناة الإروائية زيادة الضخ) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة ناحية السيبة لـ #حچي_com: نأمل من المسؤولين على القناة الإروائية زيادة الضخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).