فاتي يسجل رقما سلبيا في تاريخ “الليغا”

2020/07/09 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حقق أنسو فاتي، مهاجم برشلونة الإسباني، رقما سلبيا خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه إسبانيول أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر “الليغا”.ودخل فاتي اللقاء بديلا لسيميدو مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يتدخل بقوة على كاليرو، لاعب إسبانيول، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجهه، قبل أن يعود لتقنية الفيديو “VAR” ويبدلها […]

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