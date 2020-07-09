بالصور،، الاعلان عن شفاء لاعبين عراقيين دوليين من كورونا

2020/07/09 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت مصادر طبية وصحفية عراقية، اليوم الخميس، شفاء اللاعب الدولي السابق بسام رؤوف، والكابتن عامر زيدان عن تمائلهم للشفاء من فايروس كورونا ومغادرتهم مستشفى الكرخ العام.

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