2020/07/09 | 17:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – جرت سلسلة من عمليات الدهم صباح الخميس في موسكو استهدفت مستشارة في مجلس بلدي معارضة للكرملين ومنظمات منتقدة للحكم.وقالت النائبة يوليا غاليامينا الناشطة جدا في الحملة المعارضة للإصلاح الدستوري الذي دعا إليه الرئيس فلاديمير بوتين على مواقع التواصل الاجتماعي إن عملية تفتيش جرت في منزلها خلال غيابها.وكتبت على حسابها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات دهم استهدفت منازل معارضين للكرملين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات دهم استهدفت منازل معارضين للكرملين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).