العراق يتجه لتخفيف قيود السفر في المطارات والمنافذ الحدودية والصحة تقترح عدة شروط

2020/07/09 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة العراقية عن التوجه لتخفيف قيود السفر باتجاه السماح بسفر وعودة العراقيين مع تطبيق...





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