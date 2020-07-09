مذكرات ماري ترامب: ابنة شقيق رئيس أمريكا تكشف أسرار “غير مرغوبة” عن عمها

2020/07/09 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تقول المذكرات الكاشفة التي كتبتها ابنة شقيق الرئيس دونالد ترامب إنه “نرجسي” وإنه يهدد الآن حياة جميع الأمريكيين.ويصف كتاب ماري ترامب: (أكثر من اللازم دون اكتفاء: كيف خلقت أسرتي أكثر رجل خطورة في العالم)، العم بأنه محتال ومتنمر.ورفض البيت الأبيض الادعاءات التي وردت في الكتاب، الذي سربت منه مقتطفات إلى […]

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