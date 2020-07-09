سي أن أن : ترامب يحتقر العلم ويطلب من خبراء الصحة اتباع تعليماته

2020/07/09 | 17:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الخميس، ان جهود ترامب الجديدة لتقويض ارشادات خبراء الصحة والخبراء العلميين وفشله الواضح بمطالبة الدولة بتقديم التضحيات لتهدئة فايروس كورونا ستدفع الولايات المتحدة نحو جائحة متفاقمة باستمرار دون وجود طريق واضح للعودة الى الحالة الصحية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ترامب […]

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