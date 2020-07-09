اصابتان جديدتان بفايروس كورونا المستجد في بعشيقة والصحة تتخذ الإجراءات اللازمة

2020/07/09 | 17:03 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي اكد مسؤول اعلام المركز الصحي في ناحية بعشيقة، تسجيل اصابتان جديدتان بفايروس كورونا المستجد لاشخاص من اهالي بعشيقة.وقال “طالب أسود” في تصريح خاص لــ “ايزيدي 24″، “وردت لنا نتائج الفحوصات التي سبق وان ارسلناها الى مركز الفحص في نينوى، لشخص من اهالي بعشيقة ويعمل سائق ويبلغ من العمر حوالي …

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