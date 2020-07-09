الاتحاد الدولي للمكتبات (افلا) يدرج مكتبة الروضة الحيدرية ضمن أهم المكتبات الفاعلة في خدمة الباحثين

2020/07/09 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ادرج الاتحاد الدولي للمكتبات “افلا” الروضة الحيدرية المطهرة لــ(مجمع الروضة الحيدرية الفكري والثقافي) ضمن أهم المكتبات الفاعلة في العالم التي قدمت خدمات للباحثين خلال جائحة كورونا.وصرح الأستاذ علي لفته العيساوي، مدير مكتبة الروضة الحيدرية قائلا: بعد توجيه الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة ورئاسة المجمع الموقرة، عملنا على تقديم الخدمات للباحثين عن بعد […]

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