صحة كردستان تعلق على دخول الآف

2020/07/09 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعلقت وزارة الصحة في حكومة كردستان، يوم الخميس، على اقتحام الآف "الدراويش" القادمين من إيران "بالسيوف والخناجر" أحد المعابر في الاقليم.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد قادر،، إنه "يجب التعامل معهم على انهم جميعا مصابون بالفيروس"، مبينا أنه "في حال إن كان أحدهم مصابا و يحمل الفيروس فسيكون انتقاله الى الجميع".وأضاف أن "وزارة الصحة وحدها لن تتمكن من السيطرة على الوضع، وانما يجب ان تتدخل وزارة الداخلية في الامر وتمنع وصولهم الى السليمانية"، مشددا "يجب اعادتهم من حيث اتوا".وشدد قادر على ضرورة "تشديد النقاط الحدودية ونقاط الدخول الى اقليم كوردستان ومنع اجراء مراسيم الدفن والتعزية الجماعية لان الوضع سيصبح كارثيا".ومن المقرر ان تجري يوم غد الجمعة مراسيم دفن رفات الشيخ محمد عبدالكريم الكسنزاني في مدينة السليمانية بعد ان وافاه الاجل يوم الاحد المنصرم في احد مشافي اميركا.وأفاد مسؤول محلي في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، بأن مايزيد عن 2000 شخصاً من اتباع الطريقة الكسنزانية اقتحموا حاجزاً حدودياً "بالسيوف والخناجر" قادمين من ايران، مشيراً إلى قتلهم أفراد أمن إيرانيين.

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