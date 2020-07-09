حسن سالم يطالب القضاء العراقي باصدار مذكرة قبض بحق ترامب

2020/07/09 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..طالب النائب حسن سالم، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بتحريك دعوى قضائية دولية ضد الرئيس دونالد ترامب نتيجة اغتياله قادة النصر، معبرا عن استغرابه عن صمت الحكومة بخصوص هذا الموضوع.وقال سالم، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “على القضاء العراقي أتخاذ الاجراءات القانونية و اصدار مذكرات قبض بحق المجرمين الارهابيين وعلى راسهم ترامب الذين […]

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