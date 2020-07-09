الانبار .. اعتقال ثلاثة أشخاص يسرقون المجمعات السكنية جنوبي الفلوجة 

2020/07/09 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال ثلاثة من المتورطين بعمليات سرقة المجمعات السكنية في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية تحرت على مجموعة مؤلفة من ثلاثة لصوص تقوم بعمليات سرقة للشقق السكنية في مجمع الاخاء وسط قضاء عامرية الصمود “.وأضاف، أن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال جميع […]

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