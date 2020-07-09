نائب يدعو الحكومة الى التحرك بشكل عاجل لتفعيل الاتفاق مع “سيمنز” وتحسين الكهرباء

2020/07/09 | 17:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، الخميس، رئيس الوزراء الى التحرك سريعا لتفعيل العمل باتفاق سيمنز مع وزارة الكهرباء، مؤكدا آن النقص قد يتجاوز عشرة الاف ميكاواط السنوات المقبلة.وقال السليطي في بيان تلقته /المعلومة/ إن “النقص بانتاج الطاقة الكهربائية يتجاوز ٨٠٠٠ ميكاواط وقد يصل إلى عشرة الاف ميكاواط خلال السنين […]

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