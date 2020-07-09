النائب حسن سالم يدعو القضاء العراقي إلى إصدار أمر قبض بحق ترمب ويستغرب صمت الحكومة عن جريمة اغتيال قادة النصر

2020/07/09 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، اليوم الخميس، مجلس القضاء العراقي الى إصدار اوامر قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب على خلفية اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي السابق، قائد النصر، الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس.وقال سالم في بيان تلقته “العهد نيوز” انه “على مجلس القضاء العراقي، اتخاذ الاجراءات القانونية واصدار […]

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