الكربولي يطالب الكاظمي بتطبيق القانون العسكري بحق جنود وصفهم بـ

2020/07/09 | 17:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادطالب عضو مجلس الواب ، محمد الكربولي ، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتطبيق القانون العسكري بحق جنون اهانوا احدى العوائل العراقية .وذكر الكربولي في تغريدة بـ " تويتر" مرفقة معها مقطع فيديوي " نموذج لتعامل المحسوبين على القوات الامنية الذين خلعوا شرف العسكرية في التعامل مع المدنيين داخل بيوتهم..هكذا يعاملون النساء فكيف تعاملوا مع الرجال..لعل هذه المشاهد توقظ ضمير المنكرين لوجود الابرياء في السجون..لماذا لا يطبق القائد العام القانون العسكري بحق هولاء الاوباش".

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