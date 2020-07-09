2020/07/09 | 17:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى نحو 70 ألف حالة، بعد تسجيل مئات الإصابات جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق 2170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 9 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 11 ألف و809 نماذج جديد وسجلت 2170 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 292

بغداد/ الكرخ: 308

مدينة الطب: 38

النجف: 88

السليمانية: 208

أربيل: 57

دهوك: 29

كربلاء: 141

كركوك: 113

ديالى: 86

واسط: 137

البصرة: 131

ميسان: 90

بابل: 93

الديوانية: 145

ذي قار: 49

الأنبار: 22

نينوى: 22

صلاح الدين: 21

المثنى: 100

الشفاء: 1623 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 264

بغداد الكرخ: 146

مدينة الطب: 3

النجف: 102

السليمانية: 34

أربيل: 101

دهوك: 5

كركوك: 51

ديالى: 74

واسط: 131

البصرة: 100

ميسان: 147

بابل: 99

الديوانية: 95

ذي قار: 150

الأنبار: 7

نينوى: 15

صلاح الدين: 23

الوفيات: 103 حالات، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 21

بغداد الكرخ: 6

مدينة الطب: 2

النجف: 6

السليمانية: 7

أربيل: 4

كربلاء: 3

كركوك: 4

واسط: 4

البصرة: 12

ميسان: 4

بابل: 3

الديوانية: 7

ذي قار: 17

نينوى: 1

المثنى: 1

صلاح الدين: 1

مجموع الإصابات: 69612

مجموع حالات الشفاء: 39502

الراقدين الكلي: 27228

الراقدين في العناية المركزة: 415

مجموع الوفيات: 2882

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حصيلة الإصابات بالفيروس القاتل ترتفع إلى نحو 70 ألف) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حصيلة الإصابات بالفيروس القاتل ترتفع إلى نحو 70 ألف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).