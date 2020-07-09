العراق.. حصيلة الإصابات بالفيروس القاتل ترتفع إلى نحو 70 ألف

سجل العراق 2170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 9 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 11 ألف و809 نماذج جديد وسجلت 2170 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 292
بغداد/ الكرخ: 308
مدينة الطب: 38
النجف: 88
السليمانية: 208
أربيل: 57
دهوك: 29
كربلاء: 141
كركوك: 113
ديالى: 86
واسط: 137
البصرة: 131
ميسان: 90
بابل: 93
الديوانية: 145
ذي قار: 49
الأنبار: 22
نينوى: 22
صلاح الدين: 21
المثنى: 100
الشفاء: 1623 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 264
بغداد الكرخ: 146
مدينة الطب: 3
النجف: 102
السليمانية: 34
أربيل: 101
دهوك: 5
كركوك: 51
ديالى: 74
واسط: 131
البصرة: 100
ميسان: 147
بابل: 99
الديوانية: 95
ذي قار: 150
الأنبار: 7
نينوى: 15
صلاح الدين: 23
الوفيات: 103 حالات، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 21
بغداد الكرخ: 6
مدينة الطب: 2
النجف: 6
السليمانية: 7
أربيل: 4
كربلاء: 3
كركوك: 4
واسط: 4
البصرة: 12
ميسان: 4
بابل: 3
الديوانية: 7
ذي قار: 17
نينوى: 1
المثنى: 1
صلاح الدين: 1
مجموع الإصابات: 69612
مجموع حالات الشفاء: 39502
الراقدين الكلي: 27228
الراقدين في العناية المركزة: 415
مجموع الوفيات: 2882
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