2020/07/09 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي ووزير الداخلية يدعوان لتعاون كل الجهات الساندة لدعم الحملات الخدمية وتعفير مناطق بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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