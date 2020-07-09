2020/07/09 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه بعثت الحركة الجماهيرية في أمريكا موجات تسونامية في العالم بأسره، إذ أطْلعت العالم على ظلم اجتماعي ذي طابع عنصري ممنهج في الولايات المتحدة هو مكون عضوي في نظامها الاقتصادي والاجتماعي، بينما تنصب نفسها عرّاب الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.



انفضاح ومن خلال التشهير بهما يمكن تحشيد تضامن دولي يردع المشروع الاقتلاعي الإسرائيلي وينهي نظام الأبارتهايد.



اضطهاد السود في الولايات المتحدة فتح الأعين عل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بناء حركة شعبية ديمقراطية - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بناء حركة شعبية ديمقراطية - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).