رئيس الوزراء العراقي يزور عائلة الهاشمي ويتعهد محاسبة قتلته

2020/07/09 | 17:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد– (أ ف ب) – زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء أسرة المحلل الراحل هشام الهاشمي الذي اغتاله مسلحون مجهولون الاثنين، متعهداً بملاحقة القتلة.واغتال مسلّحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين الهاشمي (47 عاماً) مساء الإثنين أمام منزله في شرق بغداد، ليترك وراءه زوجة وثلاثة أبناء وابنة، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق […]

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