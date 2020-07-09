نائب عن صادقون يطالب القضاء العراقي بإصدار امر قبض بحق دونالد ترامب

2020/07/09 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداددعا حسن سالم، النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق والمنضوية في تحالف الفتح، اليوم الخميس، مجلس القضاء العراقي الى إصدار اوامر قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب على خلفية اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.وجاء في بيان اصدره سالم انه "على مجلس القضاء العراقي، اتخاذ الاجراءات القانونية واصدار مذكرات قبض بحق المجرمين الارهابيين مرتكبي جريمة اغتيال قادة الانتصار وعلى راسهم ترامب، الذين ارتكبوا جريمة اغتيال قادة الانتصار الشهيد القائد ابو مهدي المهندس والشهيد القائد قاسم سليماني".وابدى النائب استغرابه "صمت الحكومة والقضاء على هذه الجريمة التي تعتبر عملا ارهابيا خطيرا وانتهاكاً للسيادة العراقية، وانتهاك صارخ لحقوق الانسان".واضاف "خصوصا وان الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد اتخذت الاجراءات القانونية واصدرت اوامر قبض بحق مرتكبي هذه الجريمة، لكن المؤسف ان تلتزم الحكومة العراقية الصمت تجاه هذه الجريمة، خصوصا ان الشهيد ابو مهدي المهندس شخصية امنية قيادية عراقية وتم استهدافه داخل العراق باستهتار امريكي".واكد ان "هذا الصمت غير مبرر وعليه علامات استفهام".وتساءل بالقول "اين نتائج الشكوى لدى مجلس الامن الدولي ان وجدت؟، وماهي اجراءات وزارة الخارجية تجاه تلك الجريمة؟"، مشيرا الى ان "هذا الصمت يمثل استخفافا بدماء العراقيين ومخالفة صريحة للدستور"، وفقا للبيان الذي اصدره مكتبه الاعلامي.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد معضلة كبيرة تتمثل بإمكانية غياب أكثر من لاعب مهم خلال مباراة ديبورتيفو آلافيس التي ستلعب يوم غد الجمعة لحساب الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب تقرير نشرته ص

بغداد اليوم- بغداد

يستضيف اليوم الخميس،( 9 تموز 2020)، فريق ريو آفي صاحب المركز السادس، فريق بورتيمونينسي صاحب المركز قبل الاخير والذي يلعب له العراقي مهند علي، ضمن الدوري البرتغالي الممتاز.

المباراة ستقام عند الساعة السابعة مساءً وتنقل على الق

بغداد اليوم- بغداد

وجه مدرب منتخب الناشئين، ولاعب المنتخب الوطني السابق، عماد محمد، الخميس (09 تموز 2020)، رسالة لجماهيره بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال محمد في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، وتابعته (بغداد اليوم): "اخوتي واحبتي ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن صادقون يطالب القضاء العراقي بإصدار امر قبض بحق دونالد ترامب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن صادقون يطالب القضاء العراقي بإصدار امر قبض بحق دونالد ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).