2020/07/09 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إيران..عشرات الدراويش يحاولون دخول السليمانية من ثلاث محافظات عراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إيران.. عشرات الدراويش يحاولون دخول السليمانية من ثلاث محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إيران.. عشرات الدراويش يحاولون دخول السليمانية من ثلاث محافظات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).