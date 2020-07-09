الصناعة تدعم الفلاحين بالأسمدة وتستعد لإنتاج متطلبات الري

2020/07/09 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، تحويل جميع إنتاج الشركة العامة للأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة إلى وزارة الزراعة لدعم الفلاحين والمزارعين.

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