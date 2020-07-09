الكعبي والغانمي يدعوان لدعم الحملات الخدمية ببغداد وتعفير مناطقها كافة

2020/07/09 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، إلى ضرورة مضاعفة جهود جميع الجهات والمؤسسات الساندة من أجل دعم الحملات الخدمية وتعفير المناطق في بغداد.

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