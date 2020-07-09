بالوثائق .. الاتصالات النيابية تجمع 100 توقيع لرفض تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال

2020/07/09 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن النائب علاء الربيعي، اليوم الخميس، عن جمع تواقيع نيابية #لرفض قرار تجديد تراخيص الشركات الهاتف النقال بأكثر من 100 توقيع نيابيوقال الربيعي "عملنا على إيقاف قرار تجديد تراخيص الهاتف النقال وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت".فينا تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب لغرض إيقاف قرار تجديد التراخيص للهاتف النقال .

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