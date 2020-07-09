المدافع الدولي احمد ابراهيم يتفق مع الجوية لتجديد تعاقده مع الفريق

2020/07/09 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتوصل المدافع الدولي احمد ابراهيم، اليوم الخميس، لإتفاق مع القوة الجوية لتجديد تعاقده مع الفريق.وذلك بدفع 65‎%‎ من مستحقات الموسم الماضي ودفعة اولى من الموسم المقبل.

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