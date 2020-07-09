"الكاظمي لايستطيع الا ان يستعين بالمالكي" وحقيقة اقتحام الخضراء من قبل فصائل مسلحة ليست كما معلن .. الجبوري في تصريح خطير !

2020/07/09 | 18:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كشف السياسي مشعان الجبوري، احداث دخول الفصائل المسلحة الى المنطقة الخضراء بعد حادثة اعتقال عناصر من كتائب حزب الله العراقي في منطقة البوعيثة، قائلا ان الفصائل دخلت الى المنطقة الخضراء وقوات رئيس الوزراء لم تتصدى لها .

وقال الجبوري خلال لقاء متلفز عبر احدى القنوات المحلية، ان الفص...

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