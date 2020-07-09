الصحة تحمل الحكومة مسؤولية تفشي الفيروس: سقوط الكاظمي سيكون على يد كورونا

2020/07/09 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حملت لجنة الصحة البرلمانية، الخميس، حكومة الكاظمي مسؤولية فشلها في التصدي لجائحة كورونا، مشيرة الى جود اشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون بإصدار قرارات خاطئة محذرة بالقول “ العراق في وضع لايحسد عليه وإصابات الوباء بتصاعد مستمر”.وذكرت اللجنة في بيان تلقته /المعلومة/ إن “من أبرز أسباب فشل حكومة مصطفى الكاظمي في التصدي […]

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